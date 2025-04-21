Генич о покупке BMW X7: «Подкопил, взял взаймы и купил – с большим пробегом, но мне в ней комфортно. В 2022-м взял BMW чисто случайно, но потом встал вопрос с покупкой дома – пришлось продать»

Константин Генич рассказал о покупке нового автомобиля.

– Расскажите про последнюю большую покупку.

– Машина – BMW X7. Купил полтора-два месяца назад. Понятно, что хвастаться этим не стоит – наверняка вызовет определенное раздражение. Но я очень много времени провожу за рулем, в день наматываю по 100 с лишним километров, для меня машина – второй дом. И мне должно быть в ней очень комфортно. Я не должен уставать.

У меня было много разных машин, но году в 2022-м чисто случайно купил BMW. И мне настолько в ней было удобно, что сказал, что никогда и ни на что эту машину не променяю. Но потом неожиданно возник вопрос с покупкой дома. Очень хотелось переехать, и, понятно, понадобилась ипотека. Раз – отказ в банке. Два – отказ. Выяснилось, что на меня в Новосибирске мошенники взяли займ, и я его якобы год не выплачивал. Накапали пени. Узнал только благодаря тому, что пошел брать ипотеку.

С ипотекой в итоге не вышло – понял, что придется продать машину. Все – жена, дети, родители – были категорически против. Но я был уверен: если есть шанс купить дом, надо им воспользоваться. Решил, что подкоплю, заработаю и куплю новую. Так и произошло. Подкопил, взял взаймы и купил. Не новую, с большим пробегом, но мне в ней очень комфортно.

– У вас была X6?

– Нет, последняя – «Хендай Палисад». Тоже очень хорошая, достойная, качественная. Но BMW есть BMW. И я пообещал, что к ней вернусь, – сказал в интервью Спортсу’’ комментатор «Матч ТВ ».