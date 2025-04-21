Генич о покупке BMW X7: «Подкопил, взял взаймы и купил – с большим пробегом, но мне в ней комфортно. В 2022-м взял BMW чисто случайно, но потом встал вопрос с покупкой дома – пришлось продать»
– Расскажите про последнюю большую покупку.
– Машина – BMW X7. Купил полтора-два месяца назад. Понятно, что хвастаться этим не стоит – наверняка вызовет определенное раздражение. Но я очень много времени провожу за рулем, в день наматываю по 100 с лишним километров, для меня машина – второй дом. И мне должно быть в ней очень комфортно. Я не должен уставать.
У меня было много разных машин, но году в 2022-м чисто случайно купил BMW. И мне настолько в ней было удобно, что сказал, что никогда и ни на что эту машину не променяю. Но потом неожиданно возник вопрос с покупкой дома. Очень хотелось переехать, и, понятно, понадобилась ипотека. Раз – отказ в банке. Два – отказ. Выяснилось, что на меня в Новосибирске мошенники взяли займ, и я его якобы год не выплачивал. Накапали пени. Узнал только благодаря тому, что пошел брать ипотеку.
С ипотекой в итоге не вышло – понял, что придется продать машину. Все – жена, дети, родители – были категорически против. Но я был уверен: если есть шанс купить дом, надо им воспользоваться. Решил, что подкоплю, заработаю и куплю новую. Так и произошло. Подкопил, взял взаймы и купил. Не новую, с большим пробегом, но мне в ней очень комфортно.
– У вас была X6?
– Нет, последняя – «Хендай Палисад». Тоже очень хорошая, достойная, качественная. Но BMW есть BMW. И я пообещал, что к ней вернусь, – сказал в интервью Спортсу’’ комментатор «Матч ТВ».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий