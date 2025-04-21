Чемпионы России в танцах на льду Худайбердиева и Базин завершили карьеру

Чемпионы России Худайбердиева и Базин завершили карьеру.

Елизавете Худайбердиевой 22 года, Егору Базину 29 лет, они являются чемпионами России в танцах на льду (2023), двукратными серебряными призерами чемпионата России (2024, 2025) и бронзовыми призерами чемпионата страны (2022).

Ранее Базин выступал в паре с Софьей Евдокимовой, с которой дважды был вторым на Универсиадах (2017, 2019).

Худайбердиева становилась победительницей международных этапов Гран-при среди юниоров в паре с Андреем Филатовым и Никитой Назаровым.