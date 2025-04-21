Бенгоэчеа назначен на финал Кубка Испании. Фуэртес будет отвечать за ВАР в класико
Судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначен на финал Кубка Испании.
Арбитр обслужит финальный матч, в котором сыграют «Барселона» и «Реал». Пабло Гонсалес Фуэртес будет отвечать за ВАР.
Игра пройдет 26 апреля в Севилье и начнется в 23:00 по московскому времени.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Mundo Deportivo
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