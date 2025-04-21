Бенгоэчеа назначен на финал Кубка Испании. Фуэртес будет отвечать за ВАР в класико

Судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначен на финал Кубка Испании.

Арбитр обслужит финальный матч, в котором сыграют «Барселона » и «Реал ». Пабло Гонсалес Фуэртес будет отвечать за ВАР.

Игра пройдет 26 апреля в Севилье и начнется в 23:00 по московскому времени.