Серия А перенесла все сегодняшние матчи из-за смерти папы римского Франциска
Матчи Серии А перенесут в связи со смертью папы римского.
Пара римский Франциск скончался сегодня на 89-м году жизни.
Серия А сообщила, что все матчи, запланированные на понедельник, включая игры молодежного первенства Италии, будут перенесены. О новой дате проведения игр будет объявлено позднее.
Сегодня «Ювентус» должен был сыграть с «Пармой», «Лацио» – с «Дженоа», «Фиорентина» – с «Кальяри», а «Торино» – с «Удинезе».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Серии А
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