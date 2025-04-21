Серия А перенесла все сегодняшние матчи из-за смерти папы римского Франциска

Матчи Серии А перенесут в связи со смертью папы римского.

Пара римский Франциск скончался сегодня на 89-м году жизни.

Серия А сообщила, что все матчи, запланированные на понедельник, включая игры молодежного первенства Италии, будут перенесены. О новой дате проведения игр будет объявлено позднее.

Сегодня «Ювентус» должен был сыграть с «Пармой», «Лацио» – с «Дженоа», «Фиорентина» – с «Кальяри», а «Торино» – с «Удинезе».