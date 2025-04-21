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«Авангард» перевел в седьмой матч серию с «Локомотивом» (3-3), выиграв 3:0 в шестой игре

«Авангард» победил «Локомотив» (3:0) в 6-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Защитник «Авангарда» Евгений Кулик открыл счет на 14-й минуте в первом периоде.

На 55-й минуте нападающий «Авангард» Наиль Якупов удвоил преимущество, а на 60-й минуте нападающий Рид Буше забил в пустые ворота.

Счет в серии: 3-3

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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