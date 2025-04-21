Михаил Дегтярев: «В России не хватает тренеров и спортивных инструкторов. Предложили президенту в этом году начать программу «Земский тренер»
«Главная проблема – кадровая. Я думаю, здесь у нас единая будет позиция. Не хватает сегодня более 2600 тренеров и спортивных инструкторов. Всего, чтобы мы понимали, у нас в России 86 тысяч тренеров-инструкторов, из которых 65 тысяч трудоустроены в государственных, в первую очередь региональных муниципальных спортивных школах.
Кстати, 2300 заслуженных тренеров сегодня на посту линейных тренеров. Поэтому мы президенту предложили пока в пилотном варианте в этом году начать программу «Земский тренер», определим ее в июле, у нас идет сейчас согласование, средства мы заложили в бюджет пилотных регионов.
В первую очередь это будет Дальний Восток и Центральный федеральный округ – регионы с отрицательным миграционным сальдо и с низкой рождаемостью. У нас была такая логика при выборе округов, потом дойдем до всех, но начнем с двух федеральных округов.
Выплаты будут традиционные: 1 млн рублей, как для земского учителя, педагога и врача, а для труднодоступной местности и Дальнего Востока – до 2 млн. Там есть коэффициенты, по которым будут рассчитываться с регионами. Мы в контакте по этой работе, в июле мы уже начнем и покажем первых тренеров, кто убывает за подъемными в глубинку», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Вяльбе о тренерах в лыжных гонках: «Молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей, когда ни выходных, ни проходных»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий