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Михаил Дегтярев: «В России не хватает тренеров и спортивных инструкторов. Предложили президенту в этом году начать программу «Земский тренер»

Дегтярев рассказал о нехватке тренеров и спортивных инструкторов в регионах РФ.

«Главная проблема – кадровая. Я думаю, здесь у нас единая будет позиция. Не хватает сегодня более 2600 тренеров и спортивных инструкторов. Всего, чтобы мы понимали, у нас в России 86 тысяч тренеров-инструкторов, из которых 65 тысяч трудоустроены в государственных, в первую очередь региональных муниципальных спортивных школах.

Кстати, 2300 заслуженных тренеров сегодня на посту линейных тренеров. Поэтому мы президенту предложили пока в пилотном варианте в этом году начать программу «Земский тренер», определим ее в июле, у нас идет сейчас согласование, средства мы заложили в бюджет пилотных регионов.

В первую очередь это будет Дальний Восток и Центральный федеральный округ – регионы с отрицательным миграционным сальдо и с низкой рождаемостью. У нас была такая логика при выборе округов, потом дойдем до всех, но начнем с двух федеральных округов.

Выплаты будут традиционные: 1 млн рублей, как для земского учителя, педагога и врача, а для труднодоступной местности и Дальнего Востока – до 2 млн. Там есть коэффициенты, по которым будут рассчитываться с регионами. Мы в контакте по этой работе, в июле мы уже начнем и покажем первых тренеров, кто убывает за подъемными в глубинку», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
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