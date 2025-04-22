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  • Овечкин впервые забил в овертайме матча плей-офф НХЛ. Его гол с пятачка на 63-й минуте принес «Вашингтону» победу в 1-й игре серии с «Монреалем»
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Овечкин впервые забил в овертайме матча плей-офф НХЛ. Его гол с пятачка на 63-й минуте принес «Вашингтону» победу в 1-й игре серии с «Монреалем»

Александр Овечкин впервые забил в овертайме матча плей-офф НХЛ – «Монреалю».

Капитан «Вашингтона» поставил точку в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-0), оформив дубль. 

39-летний форвард «Кэпиталс» отличился на 63-й минуте, отправив шайбу в ворота с пятачка. 

Этот гол стал для россиянина 74-м в кубковых матчах за карьеру (в 152 играх) и первым – в овертайме. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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