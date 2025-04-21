Ла Лига не планирует переносить матч «Барселоны» с «Вальядолидом» – каталонцы попросили об этом слишком поздно (Mundo Deportivo)

Ла Лига не планирует переносить матч «Барселоны».

Ранее стало известно , что каталонский клуб попросил перенести матч с «Вальядолидом » в 34-м туре Ла Лиги на более ранее время, чтобы лучше подготовиться к ответной игре с «Интером» в Лиге чемпионов.

По информации Mundo Deportivo, лига не планирует вносить изменения в календарь, поскольку «Барселона » знала о том, что такая ситуация может сложиться, еще 7 апреля, когда было опубликовано расписание.

Ла Лига перенесла матчи «Барселоны» и «Реала» с 4 мая на 3-е – на случай их выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Каталонцы не стали обращаться к руководству лиги сразу после публикации календаря – они сделали это только на прошлой неделе. В лиге считают эту просьбу несвоевременной и не планируют соглашаться на дальнейшие переносы.