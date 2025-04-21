Семак одержал 150-ю победу в РПЛ за 249 матчей. Быстрее этого достиг только Романцев – за 226 игр

Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ в качестве главного тренера.

Для этого тренеру «Зенита » понадобилось 249 матчей. Вчера сине-бело-голубые выиграли у «Химок» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ .

Только Олег Романцев быстрее достигал 150 побед в чемпионате России – за 226 игр.

За ними следуют Юрий Семин (291 матч), Леонид Слуцкий (295 матчей), Валерий Газзаев (301 матч), Курбан Бердыев (337 матчей) и Александр Тарханов (402 матча).