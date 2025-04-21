Семак одержал 150-ю победу в РПЛ за 249 матчей. Быстрее этого достиг только Романцев – за 226 игр
Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ в качестве главного тренера.
Для этого тренеру «Зенита» понадобилось 249 матчей. Вчера сине-бело-голубые выиграли у «Химок» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.
Только Олег Романцев быстрее достигал 150 побед в чемпионате России – за 226 игр.
За ними следуют Юрий Семин (291 матч), Леонид Слуцкий (295 матчей), Валерий Газзаев (301 матч), Курбан Бердыев (337 матчей) и Александр Тарханов (402 матча).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
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