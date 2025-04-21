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Агент Дзюбы о футболке Артема со львом: «Ничего крамольного, никто не пытался принизить заслуги Лоськова. Как сказал бы Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи»

Агент Артема Дзюбы отреагировал на разговоры о рекорде Дмитрия Лоськова.

По некоторым источникам, Дзюба уже превзошел рекорд чемпионатов России по количеству результативных действий (267, у Дмитрия Лоськова 265). По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’‘, Лоськов набрал 255 очков за карьеру. В активе Дзюбы после гола и передачи со «Спартаком» стало 251 (167+84) очко.

На матче со «Спартаком» (2:3) Дзюба продемонстрировал футболку с намеком на побитый рекорд с надписью: «Был лось, стал лев».

«Что касается рекорда по «гол+пас» – если мы опираемся на Transfermarkt, то Артем перегнал Лоськова еще неделю назад. На самом деле, майку Дзюба подготовил еще на прошлый матч. Если бы Кирилл Данилин забил с передачи Артема в игре с «Факелом», то он бы ее показал. Просто все находились в неведении, что трансфермаркт убрал одну голевую у Лоськова. Но майку готовили заранее, там как раз были цифры 266 и 267. Однако это мелочи и нюансы.

Видел довольно много споров и обсуждений, отчасти даже негативных, которые вызвало изображение на майке Артема. Мне кажется, абсолютно ничего в этом крамольного не было. Никто и не пытался принизить заслуги и уважение к Дмитрию Лоськову. Это всего лишь медийная история, к которой не нужно относиться настолько серьезно, как это сделали некоторые комментаторы, телеграм-каналы и журналисты. Как бы сказал Валерий Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи».

Уверен, что расстройство от поражения перекрыло у Артема эмоции от рекорда и своей хорошей игры. Но надо еще побить рекорд по остальным версиям, где цифры другие, чтобы уже никаких вопросов не было», – сказал агент Дзюбы Леонид Гольдман.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoДмитрий Лоськов
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoКирилл Данилин
Transfermarkt (Трансфермаркт)
Леонид Гольдман
logoАкрон
рекорды
logoСпартак
logoВалерий Карпин
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