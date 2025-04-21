Баста получил премию «Добряк на вайбе» за достойное поведение на игре с «Броуками»

Василий Вакуленко признан добряком недели по итогам 1-го тура Winline МФЛ.

Он стал первым лауреатом премии «Добряк на вайбе», учрежденной Спортсом’’ и Медиалигой.

Команда рэпера проиграла «Броукам» на старте сезона со счетом 0:3.

Матч был омрачен скандальным удалением Виталия Дьякова и Дмитрия Егорова за оскорбления и споры с главным арбитром Ильей Тришиным.

Тем не менее Баста практически не был вовлечен в конфликтные ситуации и достойно вел себя на протяжении всей игры.

Когда Егоров уходил в подтрибунное помещение после удаления, трибуна СКА начала скандировать оскорбления в его адрес, однако Баста сразу же попросил фанатов успокоиться.

Баста заступился за Егорова, несмотря на то, что незадолго до этого между ними на бровке едва не произошла словесная перепалка, когда Тришин в спорной ситуации не поставил в пользу «Броуков» пенальти.

Более того, после эпизода с неназначенным пенальти Вакуленко пришел в комментаторскую к Карену Адамяну и признал, что в ворота его команды должны были бить 11-метровый.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту и благие дела участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

Бонус: фанаты СКА растрогали Басту , исполнив «Выпускной» на трибуне.