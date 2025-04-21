Газизов о Семаке: «Шесть чемпионств — пусть кто-то повторит. Уже в «Уфе» показал, что он большой тренер»
Шамиль Газизов высоко отозвался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.
— Многие критикуют работу Семака в «Зените» даже при том, что все шесть сезонов в Питере он приводит команду к чемпионству. Главный аргумент — при таком превосходстве клуба в бюджете и подборе игроков любой тренер взял бы золото.
— Могу сразу сказать: не любой. Шесть чемпионств — пусть кто-то повторит. Считаю Семака тренером очень высокого уровня.
— Многие любят говорить, что пусть Семак попробует чего-то добиться с клубом с маленьким бюджетом. Как будто он не выводил при вас «Уфу» в еврокубки. Можете напомнить, насколько тот результат был выше финансовых возможностей клуба?
— Это было очень серьезно. И Сергей Богданович уже тогда в «Уфе» показал, что он большой тренер, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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