Газизов о Семаке: «Шесть чемпионств — пусть кто-то повторит. Уже в «Уфе» показал, что он большой тренер»

Шамиль Газизов высоко отозвался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Многие критикуют работу Семака в «Зените» даже при том, что все шесть сезонов в Питере он приводит команду к чемпионству. Главный аргумент — при таком превосходстве клуба в бюджете и подборе игроков любой тренер взял бы золото.

— Могу сразу сказать: не любой. Шесть чемпионств — пусть кто-то повторит. Считаю Семака тренером очень высокого уровня.

— Многие любят говорить, что пусть Семак попробует чего-то добиться с клубом с маленьким бюджетом. Как будто он не выводил при вас «Уфу» в еврокубки. Можете напомнить, насколько тот результат был выше финансовых возможностей клуба?

— Это было очень серьезно. И Сергей Богданович уже тогда в «Уфе» показал, что он большой тренер, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».