«Лидс» и «Бернли» вышли в АПЛ. Команды займут 2 первых места в Чемпионшипе по итогам сезона
«Лидс» и «Бернли» вернулись в английскую Премьер-лигу.
В 44-м туре Чемпионшипа «павлины» разгромили «Сток Сити» (6:0), а «бордовые» победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
«Лидс» и «Бернли» набрали по 94 очка и опережают идущий третьим «Шеффилд Юнайтед» на 8 баллов за два тура до конца сезона. Таким образом, они напрямую выходят в АПЛ.
«Лидс» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип в 2023 году, «Бернли» – в 2024-м.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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