«Лидс» и «Бернли» вышли в АПЛ. Команды займут 2 первых места в Чемпионшипе по итогам сезона

«Лидс» и «Бернли» вернулись в английскую Премьер-лигу.

В 44-м туре Чемпионшипа «павлины» разгромили «Сток Сити » (6:0), а «бордовые» победили «Шеффилд Юнайтед » (2:1).

«Лидс» и «Бернли » набрали по 94 очка и опережают идущий третьим «Шеффилд Юнайтед» на 8 баллов за два тура до конца сезона. Таким образом, они напрямую выходят в АПЛ.

«Лидс » вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип в 2023 году, «Бернли» – в 2024-м.