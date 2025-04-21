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Кристиан Хорнер с распечаткой отвечал на вопросы о штрафе Ферстаппена: «Не знаю, куда в этой ситуации Макс должен был подеваться в первом повороте»

Хорнер не согласился со штрафом Ферстаппена в Джидде.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, отметив, что не понимает причин, по которым Макс Ферстаппен получил 5-секундный штраф за то, что в борьбе с Оскаром Пиастри на старте срезал шикану и за счет этого сохранил лидерство.

По мнению Хорнера, Ферстаппену просто не оставалось ничего другого, поскольку в ином случае все бы закончилось столкновением Макса с Пиастри.

«Мы, скажем так, обсудили все подобные моменты с гоночным директором «Ф-1» – и на брифингах, и на других встречах. И придерживаемся мнения, что гонщикам надо давать бороться друг с другом.

Я не знаю, куда в этой ситуации Макс должен был подеваться в первом повороте. И в итоге мы проиграли гонку с отставанием в 2,6 секунды. Так что да, это тяжело.

Думаю, наиболее позитивным моментом сегодня стал наш гоночный темп. Это была очень хорошая для нас гонка. Я поздравляю Оскара Пиастри, но при этом разочарован тем, что мы сами не смогли победить», – рассказал Хорнер.

Все интервью Хорнер раздавал с распечаткой – кадром, который, по его логике, доказывает: Макс был впереди на апексе.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко же отметил непоследовательность судейства даже внутри одного уик-энда:

«Мы проиграли гонку на старте. С одной стороны, а куда Максу было деваться в этой ситуации? Мы видели здесь гонку «Формулы-2», где в этом месте происходило то же самое, причем с двумя или тремя гонщиками. И они все получили за это предупреждения. Так что 5-секундный штраф в такой ситуации – это слишком жестко.

Лично мне это в большей степени кажется гоночным инцидентом. В начале Пиастри вырвался вперед, но за счет позднего торможения Максу снова удалось оказаться впереди. Но, ничего не поделаешь.

В теории мы могли бы подать протест, но в этом случае нужно предоставить новые доказательства. Новые факты. А в данном случае на камерах все прекрасно видно. Вот почему мы не видим причин для подачи протеста».

Тем не менее, упомянутые Марко аспекты учли. После гонки стюарды сообщили, что стандартное наказание за подобное нарушение составляет десять дополнительных секунд. В ФИА сочли смягчающим обстоятельством тот факт, что инцидент произошел на первом круге и в первом повороте.

Нидерландец, лидирующий в «Ф-1» по штрафным баллам, не получил новых очков в Джидде. У Ферстаппена восемь штрафных пунктов за последние 12 месяцев, еще четыре приведут к дисквалификации на один Гран-при.

Что случилось на Гран-при Аравии: Пиастри выжал победу у Ферстаппена и забрал лидерство в «Ф-1»! А откуда Леклер в топ-3?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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logoМакс Ферстаппен
регламент
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Гран-при Саудовской Аравии
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