«Салават Юлаев» отыгрался с 1-3 в серии против «Спартака», выиграв два овертайма подряд. Во втором раунде Кубка Гагарина будет минимум два седьмых матча

«Салават Юлаев» сделал камбэк в серии против «Спартака».

Команда тренера Виктора Козлова победила «Спартак » (2:1 ОТ) в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина.

На 16-й минуте овертайма решающий гол забил защитник Алексей Василевский .

Таким образом, «Салават Юлаев » смог отыграться с 1-3 в серии, выиграв также 4:3 в овертайме пятого матча серии.

23 апреля в Уфе пройдет седьмой матч серии.

Во втором раунде Кубка Гагарина состоится минимум два седьмых матча. Также счет 3-3 в серии «Локомотива» и «Авангарда ». Кроме этого, продолжается серия между «Динамо» и «Ак Барсом» (3-2).