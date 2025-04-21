«Салават Юлаев» отыгрался с 1-3 в серии против «Спартака», выиграв два овертайма подряд. Во втором раунде Кубка Гагарина будет минимум два седьмых матча
«Салават Юлаев» сделал камбэк в серии против «Спартака».
Команда тренера Виктора Козлова победила «Спартак» (2:1 ОТ) в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина.
На 16-й минуте овертайма решающий гол забил защитник Алексей Василевский.
Таким образом, «Салават Юлаев» смог отыграться с 1-3 в серии, выиграв также 4:3 в овертайме пятого матча серии.
23 апреля в Уфе пройдет седьмой матч серии.
Во втором раунде Кубка Гагарина состоится минимум два седьмых матча. Также счет 3-3 в серии «Локомотива» и «Авангарда». Кроме этого, продолжается серия между «Динамо» и «Ак Барсом» (3-2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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