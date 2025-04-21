«Химки» не будут жаловаться в ЭСК из-за удара Барриоса шипами сзади в голень Веры. Судья Шадыханов не увидел фола и показал аргентинцу желтую за споры
«Химки» не будут жаловаться в ЭСК из-за подката Вильмара Барриоса на Лукасе Вере.
Подмосковный клуб в гостях уступил «Зениту» (0:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.
На 83-й минуте игры полузащитник хозяев Барриос в подкате попал шипами в голень Вере. Арбитр Павел Шадыханов не стал наказывать колумбийца за грубую игру. Аргентинец получил желтую, когда пытался оспорить решение судьи.
Согласно данным сайта РПЛ, предупреждение стало бы для игрока 4-м в турнире. Таким образом, он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы игру с «Динамо» в 26-м туре.
«Нет, мы не будем обращаться в ЭСК», – сообщили в пресс-службе «Химок»
«Химки» после 25-го тура занимают 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка.
Грубость Барриоса даже не свистнули, хотя похоже на красную. Как так?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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