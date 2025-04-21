«Авангард» отыгрался с 1-3 против «Локомотива» во втором сезоне подряд. Команды сыграют 7-й матч

«Авангард» отыграл два матча в серии против «Локомотива».

Команда тренера Ги Буше обыграла «Локомотив » (3:0) в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина.

В первом периоде за «Авангард » забил защитник Евгений Кулик, в третьем – Наиль Якупов и Рид Буше.

Таким образом, «Авангард » сравнял счет в серии (3-3), по ходу которой уступал 1-3. В пятом матче на выезде команда Буше выиграла 3:2.

В прошлом сезоне команды также встречались во втором раунде плей-офф. «Авангард» уступал 1-3, выиграл пятый и шестой матчи, но проиграл серию в седьмой игре.

Седьмой матч серии пройдет 23 апреля в Ярославле.