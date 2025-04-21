«Авангард» отыгрался с 1-3 против «Локомотива» во втором сезоне подряд. Команды сыграют 7-й матч
«Авангард» отыграл два матча в серии против «Локомотива».
Команда тренера Ги Буше обыграла «Локомотив» (3:0) в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина.
В первом периоде за «Авангард» забил защитник Евгений Кулик, в третьем – Наиль Якупов и Рид Буше.
Таким образом, «Авангард» сравнял счет в серии (3-3), по ходу которой уступал 1-3. В пятом матче на выезде команда Буше выиграла 3:2.
В прошлом сезоне команды также встречались во втором раунде плей-офф. «Авангард» уступал 1-3, выиграл пятый и шестой матчи, но проиграл серию в седьмой игре.
Седьмой матч серии пройдет 23 апреля в Ярославле.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости