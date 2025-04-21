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  • Кучеров – 4-й в рейтинге игроков регулярок НХЛ за 3 года по версии ESPN. Хеллибак – 1-й, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макдэвид – 6-й, Василевский – 7-й, Овечкин – 33-й
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Кучеров – 4-й в рейтинге игроков регулярок НХЛ за 3 года по версии ESPN. Хеллибак – 1-й, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макдэвид – 6-й, Василевский – 7-й, Овечкин – 33-й

Никита Кучеров вошел в топ-5 игроков текущего плей-офф НХЛ по версии ESPN.

Для составления рейтинга за основу взяты средние показатели продвинутой статистики хоккеистов в регулярных чемпионатах за последние три сезона.

Посредством комбинации статистических данных ESPN вывел показатель GAR. Он показывает, сколько дополнительных голов игрок создал (в случае вратарей – не пропустил) относительно хоккеиста уровня четвертого звена/АХЛ.

В список из 50 человек вошли только игроки команд, попавших в текущий розыгрыш Кубка Стэнли. Долгосрочно травмированные также были исключены.

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 29,2 шайбы в среднем за последние три сезона;

2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 26,5;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон» – 26,4;

4. Никита Кучеров, «Тампа» – 26,3;

5. Кэйл Макар, «Колорадо» – 25,8;

6. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 25,3;

7. Андрей Василевский, «Тампа» – 21,5;

8. Остон Мэттьюс, «Торонто» – 21,1;

9. Микко Рантанен, «Даллас» – 20,2;

10. Вильям Нюландер, «Торонто» – 19,8;

11. Брэйден Пойнт, «Тампа» – 19,3;

12. Сэм Райнхарт, «Флорида» – 19,3;

13. Эван Бушар, «Эдмонтон» – 19,2;

14. Джош Моррисси, «Виннипег» – 18,5;

15. Филип Густавссон, «Миннесота» – 18,4;

16. Митч Марнер, «Торонто» – 18,4;

17. Джейсон Робертсон, «Даллас» – 18,4;

18. Линус Улльмарк, «Оттава» – 18,3;

19. Себастьян Ахо, «Каролина» – 17,6;

20. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй» – 17,3;

...25. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 16,4;

...33. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 15,6.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
рейтинги
logoНХЛ
logoКэйл Макар
logoБрэйден Пойнт
logoВильям Нюландер
logoНэтан Маккиннон
logoФилип Густавссон
logoНикита Кучеров
logoКоннор Хеллибак
logoАлександр Овечкин
logoДжош Моррисси
logoДжейсон Робертсон
logoОстон Мэттьюс
logoАндрей Василевский
logoЛеон Драйзайтль
logoЭван Бушар
logoКирилл Капризов
logoВиктор Хедман
logoМитч Марнер
logoМикко Рантанен
logoКоннор Макдэвид
logoСэм Райнхарт
logoЛинус Улльмарк
logoТоронто
ESPN
logoФлорида
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoВашингтон
logoОттава
logoКубок Стэнли
logoМиннесота
logoДаллас
logoЭдмонтон
logoВиннипег
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