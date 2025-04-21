Кучеров – 4-й в рейтинге игроков регулярок НХЛ за 3 года по версии ESPN. Хеллибак – 1-й, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макдэвид – 6-й, Василевский – 7-й, Овечкин – 33-й
Для составления рейтинга за основу взяты средние показатели продвинутой статистики хоккеистов в регулярных чемпионатах за последние три сезона.
Посредством комбинации статистических данных ESPN вывел показатель GAR. Он показывает, сколько дополнительных голов игрок создал (в случае вратарей – не пропустил) относительно хоккеиста уровня четвертого звена/АХЛ.
В список из 50 человек вошли только игроки команд, попавших в текущий розыгрыш Кубка Стэнли. Долгосрочно травмированные также были исключены.
Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 29,2 шайбы в среднем за последние три сезона;
2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 26,5;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон» – 26,4;
4. Никита Кучеров, «Тампа» – 26,3;
5. Кэйл Макар, «Колорадо» – 25,8;
6. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 25,3;
7. Андрей Василевский, «Тампа» – 21,5;
8. Остон Мэттьюс, «Торонто» – 21,1;
9. Микко Рантанен, «Даллас» – 20,2;
10. Вильям Нюландер, «Торонто» – 19,8;
11. Брэйден Пойнт, «Тампа» – 19,3;
12. Сэм Райнхарт, «Флорида» – 19,3;
13. Эван Бушар, «Эдмонтон» – 19,2;
14. Джош Моррисси, «Виннипег» – 18,5;
15. Филип Густавссон, «Миннесота» – 18,4;
16. Митч Марнер, «Торонто» – 18,4;
17. Джейсон Робертсон, «Даллас» – 18,4;
18. Линус Улльмарк, «Оттава» – 18,3;
19. Себастьян Ахо, «Каролина» – 17,6;
20. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй» – 17,3;
...25. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 16,4;
...33. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 15,6.
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