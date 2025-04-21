Кучеров – 4-й в рейтинге игроков регулярок НХЛ за 3 года по версии ESPN. Хеллибак – 1-й, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макдэвид – 6-й, Василевский – 7-й, Овечкин – 33-й

Никита Кучеров вошел в топ-5 игроков текущего плей-офф НХЛ по версии ESPN.

Для составления рейтинга за основу взяты средние показатели продвинутой статистики хоккеистов в регулярных чемпионатах за последние три сезона.

Посредством комбинации статистических данных ESPN вывел показатель GAR. Он показывает, сколько дополнительных голов игрок создал (в случае вратарей – не пропустил) относительно хоккеиста уровня четвертого звена/АХЛ.

В список из 50 человек вошли только игроки команд, попавших в текущий розыгрыш Кубка Стэнли. Долгосрочно травмированные также были исключены.

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллибак , «Виннипег» – 29,2 шайбы в среднем за последние три сезона;

2. Нэтан Маккиннон , «Колорадо» – 26,5;

3. Леон Драйзайтль , «Эдмонтон» – 26,4;

4. Никита Кучеров , «Тампа» – 26,3;

5. Кэйл Макар , «Колорадо» – 25,8;

6. Коннор Макдэвид , «Эдмонтон» – 25,3;

7. Андрей Василевский , «Тампа» – 21,5;

8. Остон Мэттьюс , «Торонто» – 21,1;

9. Микко Рантанен, «Даллас» – 20,2;

10. Вильям Нюландер, «Торонто» – 19,8;

11. Брэйден Пойнт, «Тампа» – 19,3;

12. Сэм Райнхарт , «Флорида» – 19,3;

13. Эван Бушар, «Эдмонтон» – 19,2;

14. Джош Моррисси, «Виннипег» – 18,5;

15. Филип Густавссон, «Миннесота» – 18,4;

16. Митч Марнер , «Торонто» – 18,4;

17. Джейсон Робертсон, «Даллас» – 18,4;

18. Линус Улльмарк, «Оттава» – 18,3;

19. Себастьян Ахо, «Каролина» – 17,6;

20. Виктор Хедман , «Тампа-Бэй» – 17,3;

...25. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 16,4;

...33. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 15,6.