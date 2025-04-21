Месси о смерти папы римского: «Спасибо, что делали мир лучше. Нам будет вас не хватать»
Лионель Месси отреагировал на смерть папы римского.
Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни, сообщили сегодня в Ватикане.
Месси опубликовал в соцсети старую фотографию, на которой дарит понтифику оливковое деревце.
«Непохожий на других папа, близкий [к людям], аргентинец... Спасибо вам за то, что делали мир лучше.
Нам будет вас не хватать. Покойтесь с миром, Папа Франциск», – написал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины в сторис инстаграма.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ANSA
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