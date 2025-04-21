Месси о смерти папы римского: «Спасибо, что делали мир лучше. Нам будет вас не хватать»

Лионель Месси отреагировал на смерть папы римского.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни, сообщили сегодня в Ватикане.

Месси опубликовал в соцсети старую фотографию, на которой дарит понтифику оливковое деревце.

«Непохожий на других папа, близкий [к людям], аргентинец... Спасибо вам за то, что делали мир лучше.

Нам будет вас не хватать. Покойтесь с миром, Папа Франциск », – написал форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины в сторис инстаграма.