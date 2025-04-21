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У россиян 3 гола за «Спартак» – это худший результат в лиге. Лидирует «Локомотив» – 35 мячей

Лишь три гола «Спартака» в текущем чемпионате России забиты россиянами.

В общей сложности красно-белые отличились 48 раз. У Данила Пруцева один гол, у Наиля Умярова – два.

«Спартак» занимает последнее место по количеству забитых россиянами мячей. Второй с конца – «Оренбург» (4). В шестерку худших входят также «Пари НН» (8), «Рубин» (9), «Факел» (10) и «Краснодар» (10).

В пятерку лучших по этому показателю попали «Локомотив» (35), «Ростов» (27), ЦСКА (25), «Динамо» Москва (24) и «Акрон» (21).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoСпартак
logoЦСКА
logoОренбург
logoПари НН
logoРостов
logoФакел
logoДанил Пруцев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoНаиль Умяров
logoАкрон
logoКраснодар
logoРубин
logoЛокомотив
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