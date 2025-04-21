У россиян 3 гола за «Спартак» – это худший результат в лиге. Лидирует «Локомотив» – 35 мячей
Лишь три гола «Спартака» в текущем чемпионате России забиты россиянами.
В общей сложности красно-белые отличились 48 раз. У Данила Пруцева один гол, у Наиля Умярова – два.
«Спартак» занимает последнее место по количеству забитых россиянами мячей. Второй с конца – «Оренбург» (4). В шестерку худших входят также «Пари НН» (8), «Рубин» (9), «Факел» (10) и «Краснодар» (10).
В пятерку лучших по этому показателю попали «Локомотив» (35), «Ростов» (27), ЦСКА (25), «Динамо» Москва (24) и «Акрон» (21).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости