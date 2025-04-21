Генич о брендовой одежде: «Не гонюсь – будь у меня зарплата игрока РПЛ, тогда... Я тоже хочу хорошо выглядеть, но майку за 60 тысяч себе не позволю – жаба душит, наверное»
– На интервью каналу «Деньги» вы пришли в футболке Balmain. В ЦУМе такая стоит 60 тысяч рублей.
– Это не оригинал. Купил, когда мы с женой гуляли в Турции у моря. Посмотрел: хороша майка. А Balmain или не Balmain, я не знаю.
Слушай, всем хочется выглядеть дорого, богато, одеваться в брендовые вещи. Кто-то этого стесняется, кто-то – нет. Недавно жена Матвея Сафонова рассказывала, что купила фейковые кеды. Ей комфортно, удобно? Ну и хорошо. У нас просто много людей, которые готовы все это порицать.
Нельзя сказать, что я гонюсь за брендами. Мне тоже хочется хорошо выглядеть, но я не позволю себе майку за 60 тысяч. Почему – не знаю. Может, жаба душит. Хотя в любой ситуации жена готова меня поддержать. Если вижу дорогую вещь, она говорит: «Ты заслужил, ты много работаешь». А я отвечаю, что не могу. Если бы у меня была зарплата игрока РПЛ и я бы вообще деньги не считал, то тогда…
Сейчас в Эмиратах купил в официальном магазине майку Pierre Cardin. И что, она сильно отличается по качеству от майки из Турции? Не уверен, – сказал комментатор в интервью Спортсу’’.
Генич – самое откровенное интервью Кораблеву. Гнев, конфликты, любовь, вода во рту
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