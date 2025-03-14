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  • Дзюба в сборной России, Вендел не сыграет со «Спартаком», «Факел» наказан за расизм, «МЮ» в 1/4 финала ЛЕ, победы Мирры и Медведева и другие новости
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Дзюба в сборной России, Вендел не сыграет со «Спартаком», «Факел» наказан за расизм, «МЮ» в 1/4 финала ЛЕ, победы Мирры и Медведева и другие новости

1. Артем Дзюба вызван в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией. Максименко, Глушенков, Кисляк, Антон Миранчук – в составе, Дуглас не попал в список.

2. ЭСК признала ошибочным удаление Якимова за фол на Гонду, а красная Венделу была признана верной.

В результате Вендел дисквалифицирован на 2 матча (один – условно) за средний палец фанатам «Факела» и не сыграет со «Спартаком». Воронежский клуб наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм фанатов в адрес бразильца. КДК не нашел признаков расизма в поведении Сергея Божина. «Факел» оспорит решение КДК.

3. НХЛ. «Флорида» обыграла «Торонто» (3:2), Бобровский одержал 424-ю победу в регулярках и вышел на чистое 10-е место в истории лиги. «Вегас» обыграл «Коламбус» (4:0), Дорофеев забросил 26-ю шайбу в сезоне. «Бостон» проиграл «Оттаве» (3:6), несмотря на первый гол Хуснутдинова за новую команду. Все результаты дня – здесь

4. «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, победив «Реал Сосьедад» – 4:1! Бруну сделал хет-трик, забив два пенальти, Ойарсабаль также отличился с точки, испанцы заканчивали вдесятером. «Тоттенхэм» прошел АЗ, «Фенербахче» Моуринью вылетел от «Рейнджерс» по пенальти и другие результаты. В четвертьфинале «Юнайтед» сыграет с «Лионом», «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом», «Лацио» – с «Буде-Глимт», «Атлетик» – с «Рейнджерс».

«Челси» вышел в 1/4 финала Лиги конференций, победив «Копенгаген» в обоих матчах – 1:0 и 2:1. Лондонцы в четвертьфинале сыграют с «Легией», «Бетис» – с «Ягеллонией», «Фиорентина» – с «Целе».

5. Мирра Андреева выиграла 10-й матч подряд, победив украинку Элину Свитолину, и встретится с Игой Швентек в 1/2 финала в Индиан-Уэллс.

Даниил Медведев обыграл Артура Фиса в четвертьфинале мужской сетки.

6. Словенский биатлонист Яков Фак выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Поклюке, Лагрейд – 2-й, Понсилуома – 3-й, Йоханнес Бо – 10-й. Француженка Жюлия Симон стала первой в женском забеге, Ханна Оберг – 2-я, Пройс – 3-я, Жанмонно – 7-я.

Кирилл Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени, Авсеенко – 2-й, Бабиков – 3-й, Халили – 7-й, Логинов – 11-й, Серохвостов – 23-й. Динара Смольская победила в женской гонке, Дербушева – 2-я, Каплина – 3-я, Халили – 8-я, Резцова – 15-я, Миронова – 20-я.

7. В Фонбет чемпионате КХЛ «Автомобилист» обыграл «Торпедо», «Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо», «Северсталь» одолела «Динамо» Минск, «Сибирь» победила «Амур».

Определилась первая пара плей-офф: «Локомотив» сыграет с «Торпедо», серия стартует 27 марта в Ярославле.

8. На матч «Спартак» – «Зенит» проданы все билеты. Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве. Сообщается, что встречу будет судить Сергей Иванов.

9. Хулиан Альварес не почувствовал двойного касания в серии пенальти с «Реалом». Об этом форвард сказал игрокам «Атлетико», пишет Marca.

УЕФА выступил с заявлением об отмене гола Альвареса, отметив, что забитый мяч отменен верно, хотя касание и было минимальным.

10. НБА. 45+11 от Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки» и другие результаты

11. Toyota потребовала убрать свой логотип с формы сборной Норвегии по прыжкам с трамплина из-за скандала на ЧМ.

12. FIS отстранила олимпийского чемпиона Роберта Юханссона и еще двух норвежских прыгунов с трамплина после скандала с костюмами на ЧМ.

13. Арсен Захарян из-за проблем с визой не летал на матч с «Манчестер Юнайтед».

14. Магнитогорск – самый хоккейный город России по версии Спортса’’, Челябинск – 2-й, Омск – 3-й, Петербург – 4-й.

15. «Интер Майами» обыграл в гостях ямайский «Кавальер» (2:0) и вышел в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил на 92-й минуте (3-й гол Лео в сезоне), Суарес реализовал пенальти.

16. Российский разыгрывающий университета Бригама Янга Егор Демин поднялся на 9-е место в рейтинге драфта-2025 по версии ESPN.

17. Экс-российский конькобежец Владимир Семирунний стал бронзовым призером ЧМ в Норвегии.

Цитаты дня.

«Я сыт по горло позицией жертвы, вечным нытьем. Судьи не помогают командам». Куртуа о комментариях Симеоне про двойное касание Альвареса

«Мяч не сдвинулся. Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!» Симеоне – журналистам об ударе Хулиана в серии пенальти с «Реалом»

«Зачем нужен Fan ID, если идентифицировать оскорбляющих Вендела невозможно? Сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика на трибунах станет менее безопасно». Моссаковский о наказании «Факела»

Мостовой о Дзюбе в сборной: «Почему не вызвать Кержакова тогда? И меня можно – я в 50+ лет тоже забил бы команде из торгового центра «Гренада» и какой-нибудь рекорд установил»

Медведев о бане Вендела: «КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула – ведьма, на костер; утонула – покойся с миром. Условная дисквалификация больше соответствовала бы духу игры»

Ольга Медведева о том, почему уехала из Норвегии: «У нас могли забрать детей. Упрекали, что кормим их русской едой и показываем русские мультфильмы»

Жена Карпина о Дзюбе в сборной: «Меня Валерий Георгиевич регулярно вызывает, хотя мне тоже за 30. Мы с Артемом примерно ровесники»

Дзюба о вызове в сборную: «Шок. Всего трясет, как пацана малолетнего. Огромное спасибо Карпину за эту возможность»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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