2

Экс-российский конькобежец Семирунний завоевал бронзу чемпионата мира за сборную Польши

Экс-российский конькобежец Владимир Семирунний стал бронзовым призером ЧМ.

Спортсмен занял третье место на дистанции 5000 метров. С декабря 2024-го он представляет Польшу.

Конькобежный спорт 

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Хамар, Норвегия

3000 м, женщины

1. Йой Бене (Нидерланды) – 4.00,39

2. Мартина Сабликова (Чехия) – 0,18

3. Мерел Конейн (Нидерланды) – 0,83

5000 м, мужчины

1. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 6.10,05

2. Бо Снеллинк (Нидерланды) – 1,67

3. Владимир Семирунний (Польша) – 2,90

Командный спринт, женщины

1. Нидерланды – 1.25,7

2. Канада – 1,66

3. Польша – 2,23

Командный спринт, мужчины

1. Китай – 1.18,13

2. Нидерланды – 0,29

3. США – 1,10

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Чехии жен
чемпионат мира
logoсборная Норвегии
результаты
Мерел Конейн
logoсборная Польши
logoсборная Нидерландов жен
Йой Бене
Владимир Семирунний
logoМартина Сабликова
logoсборная Нидерландов
Сандер Эйтрем
logoсборная США
logoсборная Канады жен
logoсборная Польши жен
сборная Китая
Бо Снеллинк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Коньки/шорт-трек в Telegram
Главные новости
Журова о скандале в прыжках с трамплина: «Раз норвежцы уже сознались в обмане, думаю, они избегут серьезного наказания»
3сегодня, 19:04
Конькобежец Семериков о выступлениях за Узбекистан: «Три года я не был на международных соревнованиях. Оказался не готов ввиду разных причин»
сегодня, 08:04
Журова об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Таким образом поощряется нацизм. Они связывают победу 9 мая с победой в СВО – это не плохо, пусть так и думают»
64вчера, 08:06
Семен Елистратов: «Если будет даже 0,001% возможности поехать на Олимпиаду, я этим шансом воспользуюсь»
2вчера, 07:42
Дарья Качанова: «Олимпиада – это невероятный опыт, бесценная вещь, которую нигде не купить ни за какие деньги»
11 марта, 15:14
Светлана Журова: «У меня есть предложение к международным федерациям. России нужно вернуть все прежние олимпийские квоты, которые были у нас до отстранения»
11011 марта, 06:17
Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудия Пехштайн завершила карьеру
110 марта, 19:10
Алдошкин о конькобежном спорте в России: «Ничто не мешает лучше наладить систему. Есть детали, которые в профессиональных командах учитываются, а у нас нет»
10 марта, 13:10
Семен Елистратов: «Буду готовиться к Олимпиаде по полной программе и доведу дело до конца. Списки на нейтральный статус не окончательные»
110 марта, 10:18
Клаудия Пехштайн мирно урегулировала спор с ISU о своей дисквалификации в 2009 году
24 марта, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39
Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»
112 июня 2023, 12:40
«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов
1428 апреля 2023, 09:40
Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»
7810 марта 2023, 06:58
Журова о переходе российского спорта в Азию: «Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись»
121 марта 2023, 08:50