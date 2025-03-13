Экс-российский конькобежец Семирунний завоевал бронзу чемпионата мира за сборную Польши
Экс-российский конькобежец Владимир Семирунний стал бронзовым призером ЧМ.
Спортсмен занял третье место на дистанции 5000 метров. С декабря 2024-го он представляет Польшу.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Хамар, Норвегия
3000 м, женщины
1. Йой Бене (Нидерланды) – 4.00,39
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 0,18
3. Мерел Конейн (Нидерланды) – 0,83
5000 м, мужчины
1. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 6.10,05
2. Бо Снеллинк (Нидерланды) – 1,67
3. Владимир Семирунний (Польша) – 2,90
Командный спринт, женщины
1. Нидерланды – 1.25,7
2. Канада – 1,66
3. Польша – 2,23
Командный спринт, мужчины
1. Китай – 1.18,13
2. Нидерланды – 0,29
3. США – 1,10
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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