Экс-российский конькобежец Семирунний завоевал бронзу чемпионата мира за сборную Польши

Экс-российский конькобежец Владимир Семирунний стал бронзовым призером ЧМ.

Спортсмен занял третье место на дистанции 5000 метров. С декабря 2024-го он представляет Польшу.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Хамар, Норвегия

3000 м, женщины

1. Йой Бене (Нидерланды) – 4.00,39

2. Мартина Сабликова (Чехия) – 0,18

3. Мерел Конейн (Нидерланды) – 0,83

5000 м, мужчины

1. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 6.10,05

2. Бо Снеллинк (Нидерланды) – 1,67

3. Владимир Семирунний (Польша) – 2,90

Командный спринт, женщины

1. Нидерланды – 1.25,7

2. Канада – 1,66

3. Польша – 2,23

Командный спринт, мужчины

1. Китай – 1.18,13

2. Нидерланды – 0,29

3. США – 1,10