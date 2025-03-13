ЭСК признала ошибочным удаление Якимова за фол на Гонду в матче «Факел» – «Зенит» («РБ Спорт»)

ЭСК признала ошибочным удаление игрока «Факела» Якимова в матче с «Зенитом».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита » со счетом 2:0.

На 37-й минуте судья Виталий Мешков удалил игрока «Факела » Вячеслава Якимова за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.

По данным «РБ Спорт», ЭСК признала удаление ошибочным.