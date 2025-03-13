ЭСК признала ошибочным удаление Якимова за фол на Гонду в матче «Факел» – «Зенит» («РБ Спорт»)
ЭСК признала ошибочным удаление игрока «Факела» Якимова в матче с «Зенитом».
Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.
На 37-й минуте судья Виталий Мешков удалил игрока «Факела» Вячеслава Якимова за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.
По данным «РБ Спорт», ЭСК признала удаление ошибочным.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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