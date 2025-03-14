«Вашингтон» не забил «Лос-Анджелесу» – 2-й матч без голов в сезоне. Экс-вратарь «Кэпиталс» Кюмпер сыграл на ноль, отразив 21 бросок
«Вашингтон» не забил «Лос-Анджелесу» – 2-й матч без голов в этом сезоне.
«Кэпиталс» проиграли «Кингс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ, прервав серию из 5 побед подряд.
Ранее в этом сезоне клуб из столицы США только раз не смог распечатать ворота соперника – в матче с «Тампой» (0:3) в октябре.
Бывший вратарь «Вашингтона» Дарси Кюмпер сыграл на ноль, отразив 21 бросок. Его признали первой звездой встречи.
С 94 очками в 66 играх «столичные» идут на втором месте в общей таблице лиги, уступая «Виннипегу» (94 в 66) по числу побед в основное время (36 против 37).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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