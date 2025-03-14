«Вашингтон» не забил «Лос-Анджелесу» – 2-й матч без голов в сезоне. Экс-вратарь «Кэпиталс» Кюмпер сыграл на ноль, отразив 21 бросок

«Вашингтон» не забил «Лос-Анджелесу» – 2-й матч без голов в этом сезоне.

«Кэпиталс» проиграли «Кингс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ , прервав серию из 5 побед подряд.

Ранее в этом сезоне клуб из столицы США только раз не смог распечатать ворота соперника – в матче с «Тампой» (0:3) в октябре.

Бывший вратарь «Вашингтона » Дарси Кюмпер сыграл на ноль, отразив 21 бросок. Его признали первой звездой встречи.

С 94 очками в 66 играх «столичные» идут на втором месте в общей таблице лиги, уступая «Виннипегу» (94 в 66) по числу побед в основное время (36 против 37).