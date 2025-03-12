Чемпионат России. Халили, Резцова, Дербушева, Миронова, Плюснина, Смольская, Сола, Шаклеина пробегут в квалификации суперспринта
13 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени женщины пробегут суперспринт.
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Тюмень
Женщины, суперспринт
Начало квалификации – 10:10 по московскому времени, финал – 12:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».
Старт-лист
1. Владислава Гаврилова
2. Динара Смольская (Беларусь)
10. Анна Сола (Беларусь)
11. Любовь Калинина
16. Кристина Резцова
18. Анна Грухвина
19. Тамара Дербушева
24. Полина Плюснина
25. Ирина Шаклеина (Беларусь)
31. Анастасия Халили
36. Юлия Шеллер
38. Валерия Каюмова
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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