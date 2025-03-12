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Чемпионат России. Халили, Резцова, Дербушева, Миронова, Плюснина, Смольская, Сола, Шаклеина пробегут в квалификации суперспринта

13 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени женщины пробегут суперспринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2025

Тюмень 

Женщины, суперспринт

Начало квалификации – 10:10 по московскому времени, финал – 12:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене». 

Старт-лист

1. Владислава Гаврилова

2. Динара Смольская (Беларусь)

4. Екатерина Мошкова

10. Анна Сола (Беларусь)

11. Любовь Калинина

16. Кристина Резцова

18. Анна Грухвина

19. Тамара Дербушева

22. Светлана Миронова

23. Анастасия Егорова

24. Полина Плюснина

25. Ирина Шаклеина (Беларусь)

31. Анастасия Халили

35. Елизавета Каплина

36. Юлия Шеллер

38. Валерия Каюмова

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoЕкатерина Мошкова
logoКристина Резцова
logoАнна Сола
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Грухвина
Любовь Калинина
logoСветлана Миронова
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнастасия Егорова
Полина Плюснина
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Елизавета Каплина
logoсборная Беларуси жен
Юлия Шеллер
Владислава Гаврилова
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