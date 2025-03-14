Месси забил 3-й гол в сезоне – ямайскому «Кавальеру», сыграв впервые за 4 матча
Лионель Месси забил 3-й гол в сезоне во всех турнирах.
Форвард «Интер Майами» отличился на 92-й минуте ответного матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с ямайским «Кавальером» (2:0), выйдя на замену на 53-й минуте вместо Луиса Суареса.
Ранее Месси пропустил три игры подряд из-за перенапряжения мышц.
Всего в сезоне 37-летний аргентинец провел 4 матча, набрав 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».
Все 3 мяча Месси забил в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ, на его счету также 2 ассиста в игре МЛС с «Нью-Йорк Сити» (2:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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