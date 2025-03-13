Магнитогорск – самый хоккейный город России по версии Спортса’’, Челябинск – 2-й, Омск – 3-й, Петербург – 4-й

Магнитогорск – самый хоккейный город России по версии Спортса’’.

Спортс’’ составил рейтинг хоккейных городов России. В фокус попали 43 российских города, в которых выступает хотя бы одна команда из Фонбет Чемпионата КХЛ и Olimpbet ВХЛ .

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как процент побед, вместимость и заполняемость арены, доступность билетов, количество подписчиков, просмотры постов, вовлеченность аудитории и запросы в интернете.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Магнитогорск

2. Челябинск

3. Омск

4. Санкт-Петербург

5. Казань

6. Ярославль

7. Череповец

8. Нижний Новгород

9. Москва

10. Екатеринбург

11. Уфа

12. Хабаровск

13. Владивосток

14. Новосибирск

15. Тольятти

16. Нижнекамск

17. Ханты-Мансийск

18. Балашиха

19. Воскресенск

20. Мытищи

21. Новокузнецк

22. Альметьевск

23. Тула

24. Орск

25. Кургань

26. Пермь

27. Нефтекамск

28. Тюмень

29. Сочи

30. Тамбов

31. Кирово-Чепецк

32. Красноярск

33. Норильск

34. Воронеж

35. Верхняя Пышма

36. Пенза

37. Рязань

38. Барнаул

39. Ростов-на-Дону

40. Саратов

41. Ижевск

42. Набережные Челны

43. Самара.

Самый хоккейный город России. Уникальное исследование Спортса’’