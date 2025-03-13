Магнитогорск – самый хоккейный город России по версии Спортса’’, Челябинск – 2-й, Омск – 3-й, Петербург – 4-й
Спортс’’ составил рейтинг хоккейных городов России. В фокус попали 43 российских города, в которых выступает хотя бы одна команда из Фонбет Чемпионата КХЛ и Olimpbet ВХЛ.
При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как процент побед, вместимость и заполняемость арены, доступность билетов, количество подписчиков, просмотры постов, вовлеченность аудитории и запросы в интернете.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Магнитогорск
2. Челябинск
3. Омск
4. Санкт-Петербург
5. Казань
6. Ярославль
7. Череповец
8. Нижний Новгород
9. Москва
10. Екатеринбург
11. Уфа
12. Хабаровск
13. Владивосток
14. Новосибирск
15. Тольятти
16. Нижнекамск
17. Ханты-Мансийск
18. Балашиха
19. Воскресенск
20. Мытищи
21. Новокузнецк
22. Альметьевск
23. Тула
24. Орск
25. Кургань
26. Пермь
27. Нефтекамск
28. Тюмень
29. Сочи
30. Тамбов
31. Кирово-Чепецк
32. Красноярск
33. Норильск
34. Воронеж
35. Верхняя Пышма
36. Пенза
37. Рязань
38. Барнаул
39. Ростов-на-Дону
40. Саратов
41. Ижевск
42. Набережные Челны
43. Самара.
Самый хоккейный город России. Уникальное исследование Спортса’’
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