💣 Дзюба вызван в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией
Артем Дзюба вызван в сборную России.
В телеграм-канале РФС объявили, что нападающий «Акрона» вызван на ближайший сбор национальной команды, где она сыграет с Замбией и Гренадой.
Опубликовал: Михаил Большаков
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