Александр Медведев сравнил решение КДК РФС по Венделу с инквизицией.

Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР. Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

На сегодняшнем заседании КДК дисквалифицировал Вендела на 2 матча, один из которых – условно. Таким образом, бразилец пропустит воскресную игру против «Спартака». «Факел» наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей. Воронежцы заявляли о намерении оспорить решение КДК, посчитав, что наказание несопоставимо с масштабом нарушения.

«Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула – ведьма, на костер; утонула – покойся с миром.

Использование ВАР после двух завершивших эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике», – сказал председатель правления «Зенита».

Медведев подчеркнул, что разумным решением были бы отмена красной Вендела или условная дисквалификация. По мнению Медведева, такой шаг больше соответствовал бы футбольному духу.

«Отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше бы соответствовали духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. Но что получили, то и пережили», – заявил босс «Зенита ».