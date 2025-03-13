НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матча.

«Милуоки» попытается прервать серию поражений в домашней встрече с «Лейкерс». «Голден Стэйт», одержавший пять побед подряд, сыграет дома с «Сакраменто». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.