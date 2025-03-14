Мирра Андреева выиграла 10-й матч подряд и сыграет со Швентек в 1/2 в Индиан-Уэллс
Мирра Андреева вышла в полуфинал тысячника в Индиан-Уэллс.
Она обыграла украинку Элину Свитолину – 7:5, 6:3.
Для 17-летней россиянки это 10-я победа подряд. Ранее она выиграла тысячник в Дубае.
Андреева второй раз вышла в полуфинал на уровне WTA 1000.
Теперь она сыграет с Игой Швентек. В личных встречах – 1:1. Андреева обыграла №2 в мире на пути к титулу в Дубае.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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