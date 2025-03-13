Дзюба о вызове в сборную: «Шок. Всего трясет, как пацана малолетнего. Огромное спасибо Карпину за эту возможность»
Артем Дзюба заявил, что шокирован вызовом в сборную России.
Нападающего «Акрона» вызвали на ближайший сбор национальной команды, где она сыграет с Замбией и Гренадой.
«Честно говоря, до сих пор не верю во все происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего.
Шок – одно слово. Но очень приятный шок. Огромное спасибо РФС и главному тренеру Валерию Карпину за эту возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны. Уже с нетерпением жду. Надеюсь, получу шанс выйти на поле», – сказал Дзюба.
Дзюба делит рекорд по числу голов за сборную России. У него 30 мячей, как и у Александра Кержакова.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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