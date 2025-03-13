Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» примет «Сосьедад» Захаряна в ответном матче, «Рома» в гостях у «Атлетика», «Фенербахче» Моуринью сыграет с «Рейнджерс»
В Лиге Европы пройдут ответные матчи 1/8 финала.
«Рома» сыграет в гостях с «Атлетиком», «Манчестер Юнайтед» примет «Сосьедад» Арсена Захаряна, «Тоттенхэм» – АЗ, «Фенербахче» Жозе Моуринью встретится на выезде с «Рейнджерс».
Лига Европы
1/8 финала
Ответные матчи
1/8 финалаГеоргиос Караискакис
До матча
-XG-
Первый матч: 0:3
1/8 финалаСан-Мамес
Первый матч: 1:2
1/8 финалаОлимпийский стадион
До матча
-XG-
Первый матч: 2:1
1/8 финалаДойче банк Парк
До матча
-XG-
Первый матч: 2:1
1/8 финалаTottenham Hotspur Stadium
Первый матч: 0:1
1/8 финалаГрупама Стэдиум
Первый матч: 3:1
1/8 финалаОлд Траффорд
До матча
-XG-
Первый матч: 1:1
1/8 финалаАйброкс
До матча
-XG-
Первый матч: 3:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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