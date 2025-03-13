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  • Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» примет «Сосьедад» Захаряна в ответном матче, «Рома» в гостях у «Атлетика», «Фенербахче» Моуринью сыграет с «Рейнджерс»
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Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» примет «Сосьедад» Захаряна в ответном матче, «Рома» в гостях у «Атлетика», «Фенербахче» Моуринью сыграет с «Рейнджерс»

В Лиге Европы пройдут ответные матчи 1/8 финала.

«Рома» сыграет в гостях с «Атлетиком», «Манчестер Юнайтед» примет «Сосьедад» Арсена Захаряна, «Тоттенхэм» – АЗ, «Фенербахче» Жозе Моуринью встретится на выезде с «Рейнджерс».

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

Европа. Лига Европы 13 марта 17:45
1/8 финала
Георгиос Караискакис
Олимпиакос
До матча
-XG-
Буде-Глимт
Коэффициенты

Первый матч: 0:3

Европа. Лига Европы 13 марта 17:45
1/8 финала
Сан-Мамес
Атлетик
До матча
-XG-
Рома
Коэффициенты

Первый матч: 1:2

Европа. Лига Европы 13 марта 17:45
1/8 финала
Олимпийский стадион
Лацио
До матча
-XG-
Виктория Пльзень
Коэффициенты

Первый матч: 2:1

Европа. Лига Европы 13 марта 17:45
1/8 финала
Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
До матча
-XG-
Аякс
Коэффициенты

Первый матч: 2:1

Европа. Лига Европы 13 марта 20:00
1/8 финала
Tottenham Hotspur Stadium
Тоттенхэм
До матча
-XG-
АЗ Алкмар
Коэффициенты

Первый матч: 0:1

Европа. Лига Европы 13 марта 20:00
1/8 финала
Групама Стэдиум
Лион
До матча
-XG-
ФКСБ
Коэффициенты

Первый матч: 3:1

Европа. Лига Европы 13 марта 20:00
1/8 финала
Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
До матча
-XG-
Реал Сосьедад
Коэффициенты

Первый матч: 1:1

Европа. Лига Европы 13 марта 20:00
1/8 финала
Айброкс
Рейнджерс
До матча
-XG-
Фенербахче
Коэффициенты

Первый матч: 3:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАЗ
logoРеал Сосьедад
logoВиктория Пльзень
logoАйнтрахт Франкфурт
logoБуде-Глимт
logoТоттенхэм
logoРома
logoРейнджерс
logoМанчестер Юнайтед
logoЛига Европы УЕФА
logoАякс
logoФКСБ
logoАтлетик
logoФенербахче
logoОлимпиакос
logoЛион
logoЛацио
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