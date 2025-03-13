FIS отстранила олимпийского чемпиона Юханссона и еще двух норвежских прыгунов с трамплина после скандала с костюмами на ЧМ

Еще троих норвежских прыгунов с трамплина отстранили после скандала с костюмами.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила об отстранении Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга. 8 марта их дисквалифицировали за манипуляции с костюмами после соревнований на большом трамплине на чемпионате мира в Тронхейме.

Сегодня FIS, которая начала расследование в отношении норвежцев, объявила об отстранении олимпийского чемпиона 2018 года в командных соревнованиях Роберта Юханссона , Кристоффера Сундаля и Робина Педерсена.

На ЧМ в Тронхейме Сундаль и Педерсен вместе с Линдвиком и Форфангом взяли бронзу в командных соревнованиях.

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