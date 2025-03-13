«Мяч не сдвинулся. Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!» Симеоне – журналистам об ударе Хулиана в серии пенальти с «Реалом»
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом в ворота «Реала» и коснулся мяча обеими ногами в серии пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
«Судья, похоже. посчитал, что Альварес коснулся мяча [перед ударом], но мяч не сдвинулся. Я ни разу не видел, чтобы ВАР проверял удар в серии пенальти», – заявил Симеоне.
После этого тренер «Атлетико» спросил у журналистов на пресс-конференции их мнение об ударе Альвареса.
«Поднимите руку, если видели, что Хулиан коснулся мяча дважды. Поднимите руку! Никто не поднял!» – сказал аргентинец.
ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?
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