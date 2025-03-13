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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Филадельфия» сыграет с «Тампа-Бэй», «Вегас» против «Коламбуса»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» примет «Флориду», «Коламбус» проведет матч с «Вегасом», «Миннесота» будет противостоять «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
результаты матчей
logoТампа-Бэй
logoКоламбус
logoПиттсбург
logoФиладельфия
logoОттава
logoБостон
logoФлорида
logoВегас
logoСент-Луис
logoТоронто
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