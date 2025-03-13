На матч «Спартак» – «Зенит» проданы все билеты. Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве
На матч «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ проданы все билеты.
Встреча в рамках 21-го тура пройдет 16 марта в Москве. Домашний стадион красно-белых «Лукойл Арена» вмещает более 45 тысяч человек.
«Зенит» с 43 очками занимает второе место в таблице Премьер-лиги, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим, набрав 40 очков.
Поражение от «Рубина» – хорошая встряска для «Спартака»
Фак = бан, а фак в ответ на расизм – нет? Изучаем дело Вендела
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канала «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости