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На матч «Спартак» – «Зенит» проданы все билеты. Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве

На матч «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ проданы все билеты.

Встреча в рамках 21-го тура пройдет 16 марта в Москве. Домашний стадион красно-белых «Лукойл Арена» вмещает более 45 тысяч человек.

«Зенит» с 43 очками занимает второе место в таблице Премьер-лиги, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим, набрав 40 очков.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канала «Спартака»
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