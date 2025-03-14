Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 4000 трехочковых за карьеру

Историческое попадание произошло сегодня в матче против «Сакраменто».

В игре это попадание из-за дуги было вторым для Карри .

36-летний игрок также становился первым, кому удалось набрать 3000 трехочковых за карьеру.

в 2021 году Карри стал единоличным лидером по количеству дальних попаданий, побив рекорд Рэя Аллена (2973).

Сегодняшний матч закончился победой «Голден Стэйт» – 130:104.