Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 4000 трехочковых за карьеру
Историческое попадание произошло сегодня в матче против «Сакраменто».
В игре это попадание из-за дуги было вторым для Карри.
36-летний игрок также становился первым, кому удалось набрать 3000 трехочковых за карьеру.
в 2021 году Карри стал единоличным лидером по количеству дальних попаданий, побив рекорд Рэя Аллена (2973).
Сегодняшний матч закончился победой «Голден Стэйт» – 130:104.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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