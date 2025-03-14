Дорофеев забил 26-й гол в сезоне – «Коламбусу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 65 играх
Павел Дорофеев забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:0).
Форвард «Вегаса» продлил результативную серию (2+2) до 3 игр, набрав 42-е (26+16) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 65 матчей.
Сегодня за 18:11 (3:53 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, 4 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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