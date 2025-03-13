Альварес сказал игрокам «Атлетико», что не почувствовал двойного касания в серии пенальти с «Реалом» (Marca)
Нападающий «Атлетико» Альварес не почувствовал двойного касания в серии пенальти.
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Во время серии послематчевых 11-метровых ударов Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
Marca пишет, что после окончания игры Альварес сказал партнерам по команде: «Я не чувствовал, что коснулся мяча». Аргентинец отметил, что мяч полетел туда, куда он хотел.
ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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