Альварес сказал игрокам «Атлетико», что не почувствовал двойного касания в серии пенальти с «Реалом» (Marca)

Нападающий «Атлетико» Альварес не почувствовал двойного касания в серии пенальти.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Во время серии послематчевых 11-метровых ударов Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

Marca пишет, что после окончания игры Альварес сказал партнерам по команде: «Я не чувствовал, что коснулся мяча». Аргентинец отметил, что мяч полетел туда, куда он хотел.

ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?