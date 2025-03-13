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«Факел» оспорит решение КДК о матче без зрителей и штрафе за расизм фанатов в адрес Вендела: «Наказание несопоставимо с масштабом нарушения»

«Факел» подаст апелляцию на решение о матче без зрителей из-за дела Вендела.

Ранее КДК РФС объявил, что за расистское поведение болельщиков в отношении полузащитника «Зенита» Вендела «Факел» наказан одним домашним матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей.

«В четверг, 13 марта, на заседании КДК РФС было вынесено решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязать футбольный клуб «Факел» провести один ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф размером в 1 млн рублей.

Футбольный клуб «Факел» подчеркивает свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любимым формам дискриминации, в том числе на расовой почве. Однако мы считаем наказание несопоставимым с масштабом нарушения.

Футбольный клуб «Факел» готовится к подаче жалобы в Апелляционный комитет РФС. Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте.

Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Удаление футболиста признано ошибочным.

Он, как и защитник нашей команды Сергей Божин, сможет принять участие в игре 21-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга», – говорится в заявлении воронежского клуба.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Факела»
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