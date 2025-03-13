«МЮ» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

В первом матче в Сан-Себастьяне команды сыграли 1:1.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы