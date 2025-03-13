«МЮ» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Манчестер Юнайтед» примет «Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
В первом матче в Сан-Себастьяне команды сыграли 1:1.
Европа. Лига Европы 13 марта 20:00
1/8 финалаОлд Траффорд
До матча
-XG-
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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