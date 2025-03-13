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  • «Зачем нужен Fan ID, если идентифицировать оскорбляющих Вендела невозможно? Сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика на трибунах станет менее безопасно». Моссаковский о наказании «Факела»
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«Зачем нужен Fan ID, если идентифицировать оскорбляющих Вендела невозможно? Сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика на трибунах станет менее безопасно». Моссаковский о наказании «Факела»

Комментатор Моссаковский усомнился в необходимости Fan ID в российском футболе.

Ранее КДК РФС объявил, что за поведение болельщиков в отношении полузащитника «Зенита» Вендела «Факел» наказан одним домашним матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей.

«Воронеж наказан матчем без зрителей. Именно Воронеж и воронежские болельщики, а не те, кто ухал с трибуны. Если идентифицировать оскорбляющих невозможно, зачем нужен Fan ID? Почему страдает целый город?

Вчерашняя атмосфера на Кубке показала, какими могут быть наши стадионы. Громкими, яркими и при этом безопасными. Мы сами лишаем себя этой энергетики. Вопрос: что получаем взамен? И почему от ограничений для болельщиков страдает только РПЛ?

Нашему футболу нужны полные трибуны. Это сделает наш чемпионат ярче и интереснее. И сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика с нынешними системами контроля и слежения на трибунах станет менее безопасно», – написал Михаил Моссаковский в телеграме.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Fan ID
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Моссаковский
logoФакел
logoВендел
болельщики
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