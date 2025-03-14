«Челси» сыграет с «Легией» в 1/4 финала ЛК, «Бетис» – с «Ягеллонией», «Фиорентина» – с «Целе»
Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций.
По итогам 1/8 финала сформировались следующие пары:
«Целе» – «Фиорентина»
«Рапид» – «Юргорден»
«Легия» – «Челси».
Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 10 апреля, ответные – 17 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости