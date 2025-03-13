  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Дзюбе в сборной: «Почему не вызвать Кержакова тогда? И меня можно – я в 50+ лет тоже забил бы команде из торгового центра «Гренада» и какой-нибудь рекорд установил»
39

Мостовой о Дзюбе в сборной: «Почему не вызвать Кержакова тогда? И меня можно – я в 50+ лет тоже забил бы команде из торгового центра «Гренада» и какой-нибудь рекорд установил»

Александр Мостовой иронично отреагировал на вызов Артема Дзюбы в сборную РФ.

36-летний нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на мартовские товарищеские игры с Гренадой и Замбией.

Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, обогнал Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

Артем не играл за сборную России с 2021 года. Он забил за команду 30 голов и делит первое место с Кержаковым.

«Ух, какая новость! Ну, в принципе, хорошая новость, что Артема вызвали в сборную.

Она, конечно, смотрится немножко смешно, потому что, когда надо было, не вызывали, какие-то конфликты были, а сейчас против команды, название которой мне даже трудно выговорить, его вызывают, чтобы он там побил рекорд.

А почему тогда не вызвать и Александра Кержакова, который тоже может этот рекорд еще увеличить? В конечном счете и меня можно вызвать. Я бы тоже какой-нибудь рекорд в 50 с лишним лет установил, тоже забил бы гол команде из торгового центра «Гренада», – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoСборная России по футболу
logoАлександр Кержаков
товарищеские матчи (сборные)
logoАртем Дзюба
logoВалерий Карпин
logoсборная Гренады
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Замбии по футболу
logoАкрон
соцсети
logoАлександр Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «У любого правила могут быть исключения. Артем его точно заслужил. Давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд, для этого надо выйти на поле»
100сегодня, 13:09
Ведущая «Натальной карты» о Дзюбе в сборной: «В период ретроградной Венерки возвращаются любимые. Вызван Лев с асцендентом в Деве, Лев-рекордсмен. Наконец-то!»
51сегодня, 12:53Видео
Дзюба о вызове в сборную: «Шок. Всего трясет, как пацана малолетнего. Огромное спасибо Карпину за эту возможность»
137сегодня, 12:44
Дзюба, Максименко, Глушенков, Кисляк, Антон Миранчук – в составе сборной России на матчи с Гренадой и Замбией. Дуглас не попал в список
100сегодня, 12:31
Дзюбу вызвали в сборную. Вы рады?
сегодня, 12:23
Главные новости
УЕФА о двойном касании Альвареса: «Гол следовало отменить, хотя контакт был минимальным. Обсудим с ФИФА и IFAB, следует ли пересмотреть правило»
23 минуты назад
Доннарумма признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «ПСЖ» отбил два удара в серии пенальти с «Ливерпулем»
1718 минут назад
Экс-судья Грефе о пенальти Альвареса: «Кажется, был один контакт с мячом, возможно, неправильно отменять такие голы. ФИФА и УЕФА следует прояснить ситуацию»
1819 минут назад
«Атлетико» может обратиться в УЕФА за разъяснениями о ситуации с незасчитанным пенальти Альвареса в матче с «Реалом»
4025 минут назад
«Факел» оспорит решение КДК о матче без зрителей и штрафе за расизм фанатов в адрес Вендела: «Наказание несопоставимо с масштабом нарушения»
3437 минут назад
Матеу Лаос о пенальти Альвареса: «Как судья я бы хотел сам посмотреть повтор и принять решение. Мне не хватает прозрачности в футболе – чтобы все видели эпизод глазами главного арбитра»
3339 минут назад
Мбаппе вызван в сборную Франции – он пропустил два предыдущих сбора. Дембеле, Кунде, Меньян, Салиба, Тео, Коло-Муани тоже в списке
2655 минут назад
КДК не стал рассматривать слова Семака о расизме игрока «Факела»: «Нет никаких оснований. Это было на эмоциях после матча»
41сегодня, 13:26
Захарян не полетит в Англию на матч «Сосьедада» с «МЮ» из-за проблем с визой: «Не все зависит от нас»
53сегодня, 13:15
Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «У любого правила могут быть исключения. Артем его точно заслужил. Давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд, для этого надо выйти на поле»
100сегодня, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» принимает «Пари НН». Поддержите казанцев на стадионе!
34 минуты назадРеклама
Карпин о невызове Дугласа в сборную: «Острой необходимости нет. Решили дать ему время, чтобы понять, насколько он заинтересован в выступлении за Россию»
544 минуты назад
Даку оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче со «Спартаком». Форвард «Рубина» ударил по штативу оператора после удаления
4сегодня, 12:26
Талалаев за агрессивное поведение в отношении судьи дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно). Испытательный срок тренера «Балтики» – один год
4сегодня, 12:08
«Дзюба – пример для подражания всем молодым футболистам. Хорошо работает на тренировках, правильно относится к делу». Тренер «Акрона» Тедеев о нападающем
7сегодня, 11:35
«Венделу нужно быть готовым к провокациям. Как Зидану, который должен был справиться с тем, что сказал Матерацци». Малафеев об удалении игрока «Зенита»
9сегодня, 11:12
Слуцкий после 0:4 от «Кавасаки» в азиатской ЛЧ: «Между клубами из Китая и Японии с Кореей все еще есть разрыв в интенсивности. Мы серьезно изучим наш опыт в турнире»
7сегодня, 10:54
Трушечкин и Меламед назначены комментаторами матча «Спартака» и «Зенита»
25сегодня, 10:16
Хадсон-Одои (88), Райс (88) и Пулишич (88) вошли в команду недели FC 25
сегодня, 09:05Игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Риядом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
1сегодня, 08:43