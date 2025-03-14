Овечкин остался без бросков в створ во 2-й раз в этом сезоне – в матче с «Лос-Анджелесом». За карьеру в НХЛ у него 24 таких игры в регулярках – из 1476 всего
Александр Овечкин остался без бросков в створ во 2-м матче в этом сезоне.
Капитан «Вашингтона» ни разу не бросил в створ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:3).
В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 53 (33+20) очка в 50 играх в сезоне.
За карьеру в рамках регулярок – 1603 (886+717) балла в 1476 играх. Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая по числу заброшенных шайб лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Матч без бросков в створ стал для Овечкина 24-м за карьеру в рамках регулярок (1,6% от общего числа игр).
Нападающий является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6813, 4,61 в среднем за игру).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
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