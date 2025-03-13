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  • Ольга Медведева о том, почему уехала из Норвегии: «У нас могли забрать детей. Упрекали, что кормим их русской едой и показываем русские мультфильмы»
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Ольга Медведева о том, почему уехала из Норвегии: «У нас могли забрать детей. Упрекали, что кормим их русской едой и показываем русские мультфильмы»

Ганболистка Медведева призналась, что у нее чуть не отобрали детей в Норвегии.

Ольга Медведева (Чернова) играла за норвежский «Ларвик» и стала победительницей Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ. После завершения карьеры осталась жить в Норвегии, но в прошлом году вернулась в Россию.

«Мы нашей семьей прожили в Норвегии 18 лет. Все три наши дочери родились в этой стране. И всех в принципе все устраивало. У меня и у супруга Алексея была хорошая работа, дочери учились в школе, никаких проблем не было.

Дочерей у нас три. Старшей, Александре, 13 лет, средней, Виктории – 8. И самой младшей, Веронике – 5. Две старшие ходили в норвежскую школу.

И вдруг – как гром среди ясного неба – звонок из полиции мне на работу: «Срочно приезжайте в отделение». Как законопослушные граждане мы с мужем тут же приехали. И там нам сказали, что две наши старшие дочери сейчас тоже в полиции, находятся на допросе.

Нам показали видеозапись их диалога с полицейскими. И – стали упрекать нас за то, что мы ужасно относимся к нашим детям. Кормим их непонятной русской едой, заставляем учить уроки, заставляем смотреть мультики на русском языке. Мол, зачем девочкам, родившимся в Норвегии, учить русский язык?

Что девочки ели вчера и сегодня на ужин? Куриные сердечки? Печень? Что это за еда вообще такая? Русские мультфильмы – с какой стати их вообще нужно смотреть?

В Норвегии в школах почти не задают домашних заданий. Норма на их выполнение – всего 10 минут. Ну а мы с мужем, понятное дело, сами занимались с дочерьми, старались их чему–то научить. В том числе, конечно, учили русскому языку, очень хотели, чтобы они его не забывали.

Оказывается, учить детей русскому – это издевательство над детьми и преступление… То есть мы – ужасные и неадекватные родители, которые дочерей неправильно воспитывают, неправильно кормят и говорят с ними на неправильном языке.

Кто–то из дочек сказал фразу что–то вроде того, что «Папа у нас строгий, поддерживает дома дисциплину». И мужу запретили подходить к детям и хоть как–то с ними общаться. Нам сообщили, что дети нас боятся – и увезли их в кризисный центр. Потом, правда, полгода спустя сняли все обвинения из–за недостатка улик…

Ситуация была серьезнейшая, вся наша семья пребывала в шоковом состоянии. Мы обратились в российское посольство – и нам подтвердили, что проблема очень и очень тяжелая. В любой момент у нас могли забрать детей и отдать их на воспитание в другую семью.

А если еще, не дай бог, на допросе выяснится, что хоть раз имел место банальный шлепок по попе – все, это лишение родительских прав, дочерей у нас заберут. Это нормальная практика для Норвегии.

И в этой ситуации нам ничего другого не оставалось, как бросить дом, хорошую работу, школу – и бежать в Россию. Доказывать, что мы не верблюды, а нормальные люди – бесполезно», – рассказала Медведева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Handballfast.com
Ольга Медведева (Чернова)
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