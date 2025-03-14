Хуснутдинов забросил 1-ю шайбу за «Бостон». У него 3+5 в 60 играх в сезоне
Марат Хуснутдинов забросил 1-ю шайбу за «Бостон».
Форвард «Брюинс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:6). Это была его третья игра после обмена в «Бостон» из «Миннесоты».
На счету 22-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».
Сегодня Хуснутдинов (17:18, 0:48 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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