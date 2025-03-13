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Дзюба, Максименко, Глушенков, Кисляк, Антон Миранчук – в составе сборной России на матчи с Гренадой и Замбией. Дуглас не попал в список

Объявлен состав сборной России на матчи с Гренадой и Замбией.

В итоговый состав вошел 31 футболист, среди них – Артем Дзюба. В окончательный список не попал защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Товарищеские матчи сборной состоятся 19 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Вратари: Евгений СтаверРубин», Казань), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург);

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров («Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»);

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Артем Дзюба («Акрон» Тольятти).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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logoДанил Круговой
logoРуслан Литвинов
logoИлья Вахания
logoЕвгений Ставер
logoЛечи Садулаев
logoИван Обляков
logoАнтон Миранчук
logoАлександр Черников
logoИгорь Дивеев
logoЗелимхан Бакаев
logoЮрий Горшков
logoМаксим Глушенков
logoАндрей Мостовой
logoАлександр Сильянов
logoТамерлан Мусаев
logoДанил Пруцев
logoМаксим Осипенко
logoАлександр Солдатенков
logoАлександр Максименко
logoИван Комаров
logoДаниил Фомин
logoСергей Пиняев
logoНиколай Комличенко
logoАлексей Батраков
logoСтанислав Агкацев
logoАрсен Адамов
logoИван Сергеев
logoМатвей Кисляк
logoТурпал-Али Ибишев
logoЕвгений Латышонок
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