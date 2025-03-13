Дзюба, Максименко, Глушенков, Кисляк, Антон Миранчук – в составе сборной России на матчи с Гренадой и Замбией. Дуглас не попал в список

Объявлен состав сборной России на матчи с Гренадой и Замбией.

В итоговый состав вошел 31 футболист, среди них – Артем Дзюба . В окончательный список не попал защитник «Зенита » Дуглас Сантос .

Товарищеские матчи сборной состоятся 19 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Вратари: Евгений Ставер («Рубин », Казань), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург);

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров («Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»);

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Артем Дзюба («Акрон» Тольятти).